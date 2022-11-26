رسالة دعم من إلهام شاهين لأنغام في أزمتها الصحية.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة الي الفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت الهام شاهين :"صديقتي الغالية .. الفنانة الجميله أنغام .. ألف سلامه حبيبتي .. ربنا يعطيكي الصحه ويحميكي من كل شر.. ونستمتع دايماً، بفنك الراقى و صوتك الرائع .. بحبك من كل قلبي و بتمنى لك كل الخير".

ووجهت الفنانة إلهام شاهين كلمة خلال ندوة تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد حصولها علي جائزة فاتن حمامة للتميز.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن كاملة أبو ذكري مخرجة مبدعة وتحب الممثل بشكل كبير، مؤكدة أنه رغم ابتعادها عن السينما منذ سنوات لكن مسلسلها الأخير “بطلوع الروح” كان بمثابة فيلم سينمائي.

وأضافت إلهام شاهين، أن فيلمها مع المخرجة كاملة الو ذكري حقق رقما كبيرا من حيث الحصول علي الجوائز، والتي وصلت إلى 50 جائزة، بينما حصل فيلمها يوم للستات 23 جائزة.

وتابعت إلهام شاهين “كاملة ابو ذكري شرفت اسم الفن المصري ، وتكريمها من قبل مهرجان القاهرة السينمائي امر مستحق”.