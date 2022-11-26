بروتوكول تعاون بين مهرجاني ”ايبار” الهندي وشرم الشيخ للمسرح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، مؤتمرا لتوقيع بروتوكول تعاون مع مهرجان "ايبار" بالهند، في اليوم الثاني لفعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي انطلقت، أمس الجمعة ٢٥ نوفمبر، وتستمر حتى ٣٠ من نفس الشهر، بمدينة شرم الشيخ.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، مدير مهرجان ايبار فيدا فانارتي، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدار اللقاء الإعلامي جمال عبد الناصر.

وجه مدير مهرجان ايبار بالهند فيدا فانارتي، الشكر لرئيس مهرجان شرم الشيخ، على دعوته واتاحة الفرصة للتواجد في مهرجان مسرحي مصري مثل مهرجان شرم الشيخ، مؤكدا أن التعاون بين مصر والهند موجود دائما على مر العصور، وحاليا هناك تعاون في كل المجالات خاصة مجال المسرح لأنه يؤكد على تواصل الحضارات.

وأضاف فيدا، أن هذه أول مرة يزور فيها مصر، وكثيرا مايسمعون في الهند عن العروض المصرية ولكنهم لم يتابعوها او يشاهدوها من قبل، لأنه في دول العالم الثالث الاهتمام أكثر يكون بمتابعة العروض والفنون الأجنبية، ولكن هذا التعاون بين مهراجاني شرم الشيخ وايبار سوف يتيح فرصة كبيرة للإطلاع ومشاهدة أكثر للعروض والمسرح المصري.

وقال رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي،:"من خلال البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمهرجانات الدولية وجدت أن مهرجان "ايبار" بالهند من أشهر المهرجانات على مستوى العالم، فكان من المهم ان يكون هناك تعاون بين مصر والهند، ووجود " فيدا فانارتي" كأحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة العروض الكبرى بالمهرجان، كما ان توقيع بروتوكول التعاون اليوم يدعم أيضا التواصل بين مصر والهند من خلال الكثير من التفاصيل الخاصة بالتبادل في الورش والتدريب والعروض والفنانين من البلدين".

جدير بالذكر، أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والرعاية الصحفية بوابة أخبار اليوم.