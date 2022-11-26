اتفرج صورة نادرة للفنان محمد عبده برفقة والدته تجتاح مواقع التواصل.. المفاجأة في جنسيتها؟!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان السعودي محمد عبده مع والدته الراحلة.

الفنان السعودي ظهر في الصورة وهو في مرحلة الشباب مع والدته اليمنية، وقد كشفت الصورة عن وجود شبه كبير يجمعهما.

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يذكر أن محمد عبده لم يستطع تمالك دموعه أثناء كشفه عن تفاصيل وفاة والدته في لقاء إعلامي سابق، حيث قال إنه سار خلف جنازتها بمسافة طويلة، مرجعا السبب إلى قوله: “كنت ضمن آخر الناس التي مشت في جنازتها حتّى لا يقولون هذه أم فنان، ولا يمشون في جنازتها”.