تدمرت ملامحها..آثار الحكيم تفاجئ الجميع بإطلالة مفزعة والمفاجأة من ظهر بجانبها!! صورة

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير تداول صورة من أحدث ظهور للنجمة الجميلة آثار الحكيم بعد سنوات من الغياب عن الأضواء.

وظهرت آثار الحكيم في الصورة بملامح مختلفة جذرياً لدرجة أن البعض لم يتعرف عليها.وتم تداول الصورة بشكل واسع على السوشيال ميديا، واعتقدا أنها تشبه الفنانة ميادة الحناوي في حين اعتقد آخرون أنها تشبه السياسية المصرية هالة السعيد.

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

جدير بالذكر أن آخر ظهور فني للحكيم كان عام ٢٠٢٠، خلال حضورها عرض مسرحية «المتفائل» على الحسرح القومي، وهي من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.