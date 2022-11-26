مفاجأة فنية مدوية..لن تصدق المهنة التي يعمل بها والتي لم يكن أحد يعرفها .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل بولندي الجنسية

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر اسم الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما تم الكشف عن صور ابنتيها مع أزواجهن الأجانب لأول مرة.

وبالبحث في تطبيق إنستجرام عن حساب زوج فاطمة كمال ابنة عبلة كامل الصغرى، تبين أنه بولندي الجنسية ويدعى باويل جاو، ويعمل مدرب يوجا، ويقضي أوقات طويلة في القاهرة مع زوجته.

▪ بالصور ..الكشف عن رسالة قديمة من الرئيس الراحل (علي عبدالله صالح) إلى الإماراتي ضاحي خلفان ..لن تتوقع ماجاء فيها

▪ مفاجأة..فلكي يزف بشرى كبيرة لجميع المواطنين وخير قادم في اليمن

عبلة كامل وبناتها

بنات الفنانة عبلة كامل، أصبحا حديثا مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال، عنهما في حلقته ببرنامج الستات، للإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، عبر قناة النهار الفضائية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل انجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة، وينشر موقع صدى البلد الإخباري، صور بنتي عبلة كامل مع أزواجهن لأول مرة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.