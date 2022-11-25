انت الان تتابع خبر اتفرج .. بشرى لخبطت الشباب بظهور مفيش أحلي من كدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة بشرى بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بشرى خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية وهي ترتدي ملابس من اللون الأسود الضيقة مع نيو لوك جديد وتجلس أمام آله موسيقية رفقة رجل بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل جميلة جداً – منوره ست الكل ربي يحفظك