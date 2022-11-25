انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تلهب غرائز الرجالة بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال تواجدها في حفل ما خلال الساعات الماضية وهي ترتدي فستان من اللون الأسود الذي يحتوي على فتحة في منطقة الصدر والأكتاف بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل اجميل جدااا- القلب الطيب- الجميلة بدون أي تكاليف يا سيدتي.