انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تثير جنون الجمهور بظهور ولا في الخيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها في العاصمة القطرية الدوحة وهي على متن ياخت، حيث ارتدت فستان من اللون الأبيض الشفاف للغاية والمكشوف من منطقة الصدر وتتناول الطعام وقت غروب الشمس مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات كعادتها المعروفة عنها،

وانتشرت الكثير من الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن حول عودة الفنانة المصرية إلي زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية.