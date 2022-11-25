انت الان تتابع خبر القبض على منة شلبي في مطار القاهرة : معاها الماريجوانا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي بإلقاء القبض خلال الدقائق على الفنانة المصرية منة شلبي أثناء عودتها إلي البلاد قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت بعض المصادر من داخل مطار القاهرة أن عملية القبض على منة شلبي جاءت بعد ضبط معها كميات من المواد المخدة من مادة الماريجوانا، موجوده داخل الحقائب الخاصة بها.

وأوضحت المصادر أن عملية ضبطها تمت من قبل رجال الجمارك أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية لدخولها إلي جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة رقم 39 من قانون العقوبات على أن متعاطي المخدرات يعاقب بالحبس لمدة سنة كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري