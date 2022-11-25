انت الان تتابع خبر عاجل.. سبب القبض على منة شلبي في مطار القاهرة.. اعرفوا عثروا معاها على ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض في مطار على الفنانة منة شلبي اليوم الجمعة، وذلك أثناء عودتها من الخارج، وبدء الجميع يتسألون عن السبب الأساسي وراء ما حدث لها داخل المطار.

منة شلبي تشارك في مسرحية ساعة حظ

وألقى الأمن القبض على منة شلبي حيازة المواد المخدرة في مطار القاهرة، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، والتحقيقات الأولية أكدت أنه خلال خضوع منة للتفتيش في جمارك مطار القاهرة عثروا معها على كمية من المواد المخدرة، وتحفظوا عليها وتحرر ضدها محضر.

وحالياً تشارك الفنانة منة شلبي في مسرحية “ساعة حظ” في موسم الرياض، وأيضاً تدور جميع أحداثها ضمن الإطار الكوميدي، وتحتوى على الكثير من الأغاني، وهي التي سوف تقدمها منة والعديد من الأبطال المشاركين في العرض، وتعد من أبرز الأشياء التي يريد أن يشاهدها الجميع.