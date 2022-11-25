اتفرج بالصور نجمة «قيامة أرطغرل» إسراء بيلجيتش في إطلالة جديدة وغير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - في اطلالة جدية ومتألقة كشفت السلطانة حليمة ونجمة المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" لمتابعيها عن تصدرها لغلاف مجلة تركية معروفة ولديها عدد كبير من القراء.

ومن خلال حسابها على موقع إنستغرام، شاركت النجمة التركية إسراء بيلجيتش صورتها التي تم اختيارها لغلاف المجلة، والتي ظهرت فيها بإطلالة غريبة نوعًا ما ولكن أنيقة في الوقت ذاته، حيث ارتدت لباس رسمي بعض الشيء عبارة عن معطف وبنطال باللون البني الفاتح.

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وكان عنوان الغلاف الذي اختارته المجلة "صريح، واضح، غامض" للممثلة التركية التي لعبت الدور الأيقوني للمحاربة السلجوقية في المسلسل التلفزيوني التاريخي "قيامة أرطغرل".

والجدير بالذكر أن الشعبية الكبيرة لمسلسل "قيامة أرطغرل" ليست حصرًا على الوطن العربي فقط، حيث يتم حاليًا بث المسلسل التركي على التلفزيون الباكستاني مع دبلجة باللغة الأردية وذلك بعد توجيهات خاصة من رئيس الوزراء في البلاد.