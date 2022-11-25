انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد دوبت الرجالة بالبينك المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 مرتدية فستان من اللون البينك المطرز المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير ،كانت تبتسم بطريقة جذابة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلقت على الصور قائلة : من فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة ال ٤٤.