انت الان تتابع خبر سبب تصدر عبلة كامل تريند جوجل من جديد.. فرح بنتها من غير شبكة ومهر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء اسم الفنانة القديرة عبلة كامل من جديد من ضمن الأسماء الأكثر بحثاً على محرك بحث جوجل، وذلك في الساعات القليلة الماضية، وهذا يأتي بعدما ظهر طليقها الفنان أحمد كمال في لقاء تليفزيوني حديث، وتحدث عنها وعن تربيتها الفاضلة لبناتهم.

ديانة أزواج بنات عبلة كاملة

وأكد الفنان أحمد كمال في لقاء له ببرنامج “الستات”، قائلاً “أصبحت الأن جداً لبنت وولد، وبناتي الإثنين متجوزين من أجانب وده كان اختيارهم، بنتي زينب الكبيرة متجوزة من إنجليزي، وفاطمة متجوز من بولندي”.

وأضاف كمال قائلاً “أنا وعبلة كامل متدخلناش في اختيارات بناتي في الزواج، ووافقت علي زواجهم من أجانب لأن الإثنين اللي اتجوزوهم أشهروا إسلامهما عن قناعة، بناتنا تم بدون شبكة ومهر وقائمة منقولات، والفرح كان قعدة عائلية عبارة عن شوية أرز وسمك، وعبلة كامل اللي أشرفت علي الأكل”.