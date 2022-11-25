انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر سويت شيرت إلهام شاهين الأسود اللامع.. تخطى الالاف الجنيهات اعرفوا بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة إلهام شاهين وهي متألقة في حفل أقامته منصة شاهد مؤخراً عدد كبير من النجوم الآخرين، وهي من أبرز الاشياء التي لفتت أنظار الكثير من المتابعين في الوقت الحالي.

صورة سويت شيرت إلهام شاهين الأسود اللامعوأطلت إلهام شاهين وهي ترتدي سويت شيرت لامع لونه أسود وهو مطررز على شكل مارلين مونرو مع بنطلون أسود وشنطة ذهبية وحذاء الذهبي، وحصل على إعجاب الجميع في الساعة الأخيرة الماضية.