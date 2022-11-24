ديانا كرزون تتألق في أحدث إطلالة لها بالأبيض

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 10:21 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، صورًا من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديانا، في الصور بإطلالة جذابة، ارتدت قميث طويل باللون الأبيض، وحازت الصور إعجاب محبيها وانهالت عليها التعليقات.

وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.