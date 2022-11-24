عرض فيلم”عَلَم”الفلسطيني بمهرجان البحر الأحمر بعد فوزه فى القاهرة السينمائى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - فاز لفيلم الفلسطيني عَلَم للمخرج فراس خوري بـجائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، وهي أرفع جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة أفضل ممثل للنجم الفلسطيني الشاب محمود بكري، وحصد الفيلم أيضاً جائزة الجمهور التي تعتمد على تصويت مباشر من حضور عروض الأفلام بالمهرجان، ويسافر الفيلم من القاهرة إلى السعودية للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية.

المخرج الفلسطيني فراس خوري، والذي قدم عدداً من الأفلام القصيرة الناجحة، تحدث عن الأهمية الخاصة لفوز فيلمه الأول الطويل بهذه الجوائز من القاهرة "عندما كنت صغيراً، كنت أشاهد ختام مهرجان القاهرة في التلفاز مع عائلتي وكنت مبهوراً بهذا الطقس الاحتفالي الذي يجمع كل النجوم الذين نحبهم. يمكنكم تخيل مدى الفخر الذي اشعر به اليوم. شكراً للقاهرة، شكراً لمصر. هذا الفيلم إهداء مني للجيل الفلسطيني الجديد، الذي لن يرضى بالاحتلال ولا يشعر بدونية أمام محتلة، أنتم فخرنا ومنكم انطلق هذا الفيلم. لن نسأم من القول 'الحرية لفلسطين' حتى يتحقق مرادنا ومراد مصر ومراد كل الأحرار في العالم".

في فيلم عَلَم يقدم محمود بكري في دور تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب وعن فوزه بجائزة أفضل ممثل قال بكري "أشكر لجنة التحكيم وإدارة مهرجان القاهرة على منحي هذه الجائزة التي أعتز بها، وكان يشرفني أن أتواجد بينكم أبارك وأوجه الشكر لكل الذين عملوا معي لإنجاح هذا الفيلم، وأشكر أمي وأبي وإخوتي".

فيلم عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري، سيرين خاص، صالح بكري، محمد كراكي، أحمد زغموري ومحمد عبد الرحمن تصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.