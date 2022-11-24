انت الان تتابع خبر اتفرج .. أيتن عامر شوقت الرجالة بالبني الملزق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة أيتن عامر مجموعة من الصور بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت أيتن عامر خلال تواجدها في برنامج سهرانين الذي يقدمه النجم أمير كرارة مرتدية فستان من اللون البني الضيق بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الفنية فقط استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه،معلقة تفتكروا هغنى انهى أغنية من الاغانى بتاعتى ؟؟

وكانت الفنانة المصرية قد شاركت في وقت سابق في حلفة الفنان تامر عاشور حيث أنها قامت بنشر فيديو لها وهي ترقص خلال توجها في الحفل وذلك عبر حسابها على انستجرام