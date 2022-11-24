انت الان تتابع خبر اتفرج .. المدمرة رانيا يوسف تضرب الشباب بالأزرق أبو شراشيب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها, عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث .وظهرت رانيا يوسف خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، مرتدية فستان من اللون الأزرق القصير والمكشوف من منطقة الصدر والأرجل أما من الناحية الجمالية قمت بربط شعرها واستخدمت القليل من المكياج، والكثير من الاكسسورات وهذا الأمر غير معروف عنها.

على صعيد أخر تواصل النجمة المصرية تصوير عدد من المشاهد الخاصة بفيلم تاورت المقرر عرضه في الفترة القادمة.