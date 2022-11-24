ببجامة النوم .. اتفرج فيفي عبده تتعرض لموقف محرج من على السرير

انت الان تتابع خبر ببجامة النوم .. اتفرج فيفي عبده تتعرض لموقف محرج من على السريروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده خلال تواجدها على السرير من داخل غرفة نومها مرتدية بجامة نوم من اللون البنفسجي المكشوفة من منطقة الصدر وهي تقوم بتهنئة المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين في كأس العالم فيفا قطر 2022 بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مع تغطية شعرها ولكنها تعرضت لموقف محرج من جمهورها بسبب الفلتر الذي استخدمته.

وعلق كثير من الجمهور على الفيديو مثل : هذا فلتر شعبان عبد الرحيم- حاططا فلتر وجهها على وجهها !!؟