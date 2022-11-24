انت الان تتابع خبر خضوع أنغام لعملية جراحية عاجلة… اعرفوا تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيبت الفنانة أنغام بوعكة صحية طارئة، ويريد الجميع حالياً معرفة تطورات حالتها لأنها من أبرز الأشياء الأساسية التي شغلت بال الجميع مؤخراً، وخاصة بعدما اعتذرت عن تقديمها حفلها في الكويت.

تفاصيل عملية الفنانة انغام الجراحية