انت الان تتابع خبر خضوع أنغام لعملية جراحية عاجلة… اعرفوا تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصيبت الفنانة أنغام بوعكة صحية طارئة، ويريد الجميع حالياً معرفة تطورات حالتها لأنها من أبرز الأشياء الأساسية التي شغلت بال الجميع مؤخراً، وخاصة بعدما اعتذرت عن تقديمها حفلها في الكويت.
تفاصيل عملية الفنانة انغام الجراحية
وقامت إدارة أعمال الفنانة أنغام بإصدار بيان منذ قليل، وهو الذي جاء في نصه ما يلي “اضطرت الفنانة لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت لاحتجازها في المستشفى”.
تطورات حالة أنغام الصحية بعد العملية الجراحيةوجاء في البيان الذي كشف عن تطورات حالة أنغام الصحية، قائلاً “ما زالت تتواجد أنغام في المستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، كما حاولت أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها اضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول”
وانهي حديثة قائلاً “نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية الاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل”.