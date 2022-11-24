انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب .. اتفرج الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلي صدارة عمليات البحث على المحرك الأشهر في العالم جوجل، خاصة بعد الفيديو الذي نشره والد زوجها حسام حبيب خلال الساعات الماضية.

وقام المهندس حسين حبيب والد المغني والملحن حسام حبيب بنشر فيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب رفقة نجله في مكان ما واستغل عدم انتباههما وقام بتصويرهما من الخلف