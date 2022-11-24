اليوم .. نجوم الراب فى حفل غنائى ضخم بـ درب 1718

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - يستقبل درب 1718 اليوم، الخميس، حفلا غنائيا ضخما لعدد كبير من مغني الراب، أبرزهم أبيوسف و ليل بابا فى تمام الساعة 7 مساءً وحتى الساعة ١١ مساءً.

وكان الفنان أبيوسف نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من خلال مقطع فيديو له عبر خاصية الاستورى، بعد أن حضر اجتماع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لمعرفة موقفهم فى النقابة.

وقال أبيوسف “ده فيديو تأكيد من أني لسه خارج من نقابة الموسيقيين، ولسه كنت قاعد مع نقيب الموسيقيين اتبسطنا جدا واتعاملنا باحترام جدا، أنا بأكد بس إني خارج من النقابة مش متضايق خالص، بالعكس أنا خارج مبسوط جدًا، وبس".

وأضاف أبيوسف: “مبسوط جدا وكانت تجربة جميلة، وأنا مش متضايق، هو بس كان فيه تدافع كان صعب”.

وكان شارك أبيوسف فى اولى تجاربة التمثيلية من خلال مسلسل “الليلة واللى فيها” حيث كشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بدوره فى مسلسل “الليلة واللى فيها” والذى يعرض له حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال “أبيوسف”، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”، “إن دور حاتم كان من الشخصيات الصعبة، وهو أولى تجارب التمثيل لي، وقررت حضور بعض الجلسات الفنية من أجل إتقان الدور”.

وأضاف أبيوسف “لم أتابع ردود أفعال الجمهور لأنى بخاف منها سواء كانت إيجابية أو سلبية، وواثق كثيرا فى آراء أسرتى والدى ووالدتى تحديدا”.