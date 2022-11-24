اليوم.. فريق مسار إجباري مع إسعاد يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - نشرت الإعلامية إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت اسعاد يونس بجوار فريق مسار إجباري والذي تقدمه ببرنامجها والذي يظهر علي شاشه Dmc.

وكتبت إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية قائلة:استنوا سهره حلوه الليلة في صاحبه السعادة احتفالًا بمرور 17 سنه علي مسار إجباري الليله الساعه 11 مساءً على Dmc.

الجدير بالذكر حل الفنان مجدي سعيد ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الليلة، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة قناة DMC.

ويتحدث مجدي، خلال اللقاء، عن تفاصيل أعماله الفنية وعلاقته ببعض نجوم الوسط الفني، وأهم المحطات الفنية التي يذكرها لأول مرة لجمهوره.

وأعلن الفنان مجدي سعيد عن مشاكرته بدوراً مميزاً، في فيلم "الغربان"، وهو بطولة النجمة منة شلبي وعمرو سعد، ومن إخراج ياسين حسن.

وكشف مجدي سعيد لـ "بوابة أخبار اليوم" عن كواليس ترشيحه لشخصية القيادي الإخواني محمود عزت؛ وقال مجدي سعيد: "قابلت بيتر ميمي للمرة الأولى في كواليس مسلسل "الاختيار 3"، وهو شخص جميل ومجتهد وقارئ جيد لفترة الإخوان".

وعن ترشحه لمسلسل "الاختيار" قال مجدي سعيد إن مساعد المخرج إبراهيم فرج هو من رشحني لهذا العمل الرائع وعندما سألته عن قيامي بأى دور أجبني؛ أخبرني أنني سوف أقوم بتجسيد شخصية القيادي الإخواني البارز محمود عزت وكانت مفاجأة لى وبالفعل قامت شركة سنرجي بالاتصال بي وتم تحديد موعد وبالفعل قابلت الدكتور بيتر ميمي وهو من الشخصيات الناجحة والرائعة التي أضافت كثيرا لي.