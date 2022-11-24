تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 10:27 صباحاً - كشفت مصادر مقربة من الفنانة أنغام تطورات الحالة الصحية لها بعد نقلها للمستشفى، حيث تبين أنها تعرضت لمضاعفات طبية، ترتب عليها إصابتها بشلل في الأمعاء واستئصال الرحم.

وأفادت المصادر، أن الفنانة أنغام أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، وترتب على تلك العملية مضاعفات خطيرة، حيث تم استئصال الرحم، كما أصيبت الفنانة أنغام بشلل في الأمعاء.

وتعرضت الفنانة أنغام، لوعكة صحية شديدة ونقلت على أثرها إلى المستشفي وخضعت لعملية جراحية كبيرة.

وكشفت أنغام، تطورات حالتها الصحية وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت على إنها حتى الآن محجوزة بالمستشفي لحين استقرار حالتها.

يذكر أن المطربة أنغام، كشفت عن الفنانة التي يمكنها تقديم سيرتها الذاتية من خلال مسلسل يجسد شخصيتها ويسرد قصة حياتها من خلاله، وذلك في برنامجها أنغام، الذي تقدمه عبر قناة dmc، خلال حديثها مع كارول سابقا.

وأكدت أنغام أن كارمن سليمان هي أنسب فنانة تستطيع تقديم سيرتها، وذلك لما تمتلكه من صوت رائع ومميز، مشددة على أن شرطها الوحيد لتقديم هذا العمل هو موافقة أبنائها عليه بعد وفاتها.

وكانت آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي"، التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.