تفاصيل خبر فقدان رامز جلال لبصره واعتزاله يهز الوسط الفني.. ما الذي حدث!! 

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر فقدان الفنان المصري رامز جلال لبصره، لافتين إلى أنه اتخذ قرار اعتزال التمثيل والتخلي عن تقديم برامج المقالب.

انتشرت أنباء عن فقدان رامز جلال بصره في العين اليسرى، لكن لم يجرِ تأكيد تلك الأخبار من مصادر موثوقة، كما لم يخرج الفنان لنفي الشائعات عبر حساباته الخاصة، وهو ما أثار قلق محبيه الذين تساءلوا عن صحة الموضوع.

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وبعد موجة الجدل، خرج مصدر مقرب من الفنان وكشف أن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة ولا أساس لها، مُشيرا إلى أنه تواصل مع رامز قبل ساعات للحديث معه عن تفاصيل تصوير برنامج مقالب جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال في تصريحات إعلامية إن جلال يشعر بالصدمة لانتشار مثل هذه الأخبار التي تخص حالته الصحية، لا سيما أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية وجسدية.

وكان رامز جلال أعلن مسبقًا عن عودته إلى شاشات السينما في فيلم جديد يحمل عنوان ”أخي فوق الشجرة“، وذلك بعد سلسلة من برامج المقالب التي كان يستضيف فيها عددا من؛ الفنانين، والرياضيين، والإعلاميين.

وشارك رامز جلال متابعيه عبر سابه على موقع ”فيسبوك“ البوستر الدعائي الأول لفيلمه القادم، مُعلِّقًا: ”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر“.

وأضاف: ”فيلم أخي فوق الشجرة.. قريبًا.. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعًا اللهم آمين يا رب“.

ويظهر في البوستر الدعائي رجل سمين بشعر أشقر يرتدي بدلة رياضية وردية اللون، بينما يجلس على جذع شجرة يكاد أن ينكسر، في حين ينظر إليه كلب وتتشبث به قطة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب رامز جلال كل من: الفنانة تارا عماد، ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ويزو، وهو من إنتاج وليد صبري وإخراج محمود كريم.

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