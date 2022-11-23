انت الان تتابع خبر فساتين النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي.. اتفرج الحلاوة والطعامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت فساتين النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي الذي جاء الحفل الختامي للدورة الـ44 أمس الثلاثاء، الجدل التي قامت الفنانات بارتدائها خلاله على منصات السوشيال ميديا بسبب الإطلالات الجرئية التي ظهرن بها خلال حفل الختام.

وسعيت الفنانات خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي لنيل إعجاب المتابعين للمهرجان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها عن طريق الظهور بفساتين وتسريحات شعر مختلفة ومتميزة، ولكن هناك بعض الفنانات التي حصلت على لقب الأكثر جراءة.

فساتين النجوم مهرجان القاهرة السينمائي:

أروي جودي :

ظهرت بما شبه ” ملاية لف” من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر بشكل كبير، مع استخدام المكياج وأحمر الشفاة.

ريهام حجاج:

ظهرت بفستان من اللون الأسود الشفاف من منطقة الصدر مع استخدام المكياج وأحمر الشفاة.

إلهام شاهين :

ظهرت بفستان مطرز من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير مع استخدام المكياج وأحمر الشفاة.

أمنية خليل :

ظهرت بفستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

درة:

ظهرت بفستان من اللون الأبيض والأسود المكشوف من منطقة الصدر مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

هنادي مهني :

ظهرت بفستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة..

عائشة بن أحمد :

ظهرت بفستان من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الصدر مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

ليلي علوي :

ظهرت بفستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الأكتاف مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

رشا مهدي :

ظهرت ببدلة من اللون الأخضر مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

هند عبد الرحيم :

ظهرت بفستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر ويحتوي على فتحة كبيرة من منطقة الأرداف مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

دينا فؤاد :

ظهرت بفستان من اللون الأخضر الغامق المكشوف من منطقة الصدر مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة.