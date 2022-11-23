انت الان تتابع خبر اتفرج .. نرمين الفقي تتعدي غادة عبد الرازق بالأبيض أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”وظهرت نرمين الفقي خلال توجدها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 مرتدية فستان من اللون الأبيض المطرز المكشوف بشكل من منطقة الصدر ويحتوي على فتحة كبيرة في منطقة الساقين والذي كشف عن مفاتنها بالكامل، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.

وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : جمالك- عروسه بجد- اكتر ممثلة جميلة و علي طبيعتها و مش نافخة اي حاجة يا ريت نشوفك اكتر في التمثيل.