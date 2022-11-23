انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي سليم تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي بالفستان المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 ، مرتدية فستان طويل من اللون الأصفر المكشوغ من منطقة الصدر مع بنيو لوك جديد بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، و وفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.