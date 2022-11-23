

انت الان تتابع خبر اتفرج .. بشرى تستعرض جمالها ومفاتنها بالأسود المقسم الجرئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة بشرى بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت بشرى خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية وهي ترتدي ملابس من اللون الأسود الضيقة مع نيو لوك جديد بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل قمررررر تجنن- والله العظيم انتى الاسطوره الحقيقيه لا يوجد ما يستحق المتابعه والتلهف والانحناء تقديرا سواك يا قمه الذوق والادب والجمال والرقى والابداع ربنا يحفظك ويخليكى تفضلى بشرى طول العمر يا ملكه الملكات