انت الان تتابع خبر اتفرج .. الأباتشي نسرين طافش تشعل الأجواء بحمالة الصدر والبنطلون الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها في مراكز اللياقة البدنية ، مرتدية حمالة صدر من اللون الرمادي الحمالة المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر من وبنطلون ضيق من نفس اللون وتقوم بممارسة الرياضية بطريقة أثارت جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي