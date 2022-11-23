الرياض - محمد الاطلسي - اعتبرت من اجمل فنانات مصر وهي فنانة شهيرة ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة .

تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .

| | الأخبار الأ كث ر تصفحاً :

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

فنانة مصرية شهيرة تصرخ بعدما تحول مشهد اغتصابها إلى حقيقة؟ .. لن تصدق من تكون؟

ألقته أمه عند ولادته في الزبالة وأصبح أهم فنان بالوطن العربي و نجم أكشن ثم طبيب اكتشف علاج السرطان.. لن تصدق من يكون؟

جمالها أسطوري .. أشهر ممثلة مصرية عاشت مزدوجة الديانة و أجاز لها الشيخ الشعراوي الصلاة دون وضوء .. فمن تكون!

أدخلوا بسمة وهبة إلى قبر وأغلقوا عليها لمدة ساعة واحدة .. وحينما فتحوا عليها اكتشفوا الصدمة المفزعة !

السعودية تفاجئ الجميع بقرار تعديل رسوم تجديد الإقامة المنتهية للوافدين لجميع المهن والأعمال!.. (قائمة برسوم المهن الجديدة )

وداعا للبواسير .. قشور هذه الفاكهة تقضي عليها بشكل مذهل وفي المنزل دون الحاجة لتدخلات جراحية !

رشوان توفيق يفاجئ الجميع رأيت دلال عبد العزيز في رؤيا بالمنام.. لن تصدق ماكانت ترتديه والمفاجأة بالفعل الذي كانت تمارسه؟

أجمل فنانة في مصر : تزوجت « صديق جني» عمره 1700 عاماً وعاشت مع الأشباح وحيرت الأطباء بحملها .. فمن تكون؟

اتفرج: لن تصدق من هو الفنان الوحيد الذي تمنت الحسناء ليلى علوي الزواج منه بشدة وفشلت ؟

الجميلة والحسناء نجمة باب الحارة تتحول إلى هيكل عظمي.. واضلاعها وقفصها الصدري حديث الجمهور!!

فوائد الثوم للوقاية من الأمراض المزمنة تكشفها دراسة بريطانية

غضب واسع في مصر بعد وصف "السيدة عائشة" بلفظ مسيء على خرائط غوغل

أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين في سوريا

لن تصدق مافعلت نور غسان زوجة الوليد مقداد لحظة استقبال والديه بعد طردها من المنزل

كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .

من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ، وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .

اقرا أيضا :

للمتزوجين فقط .. أسرار أخطر وضعيات جماع يعشقها الرجل وتكرهها المرأة