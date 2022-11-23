ألقته أمه عند ولادته في الزبالة وأصبح أهم فنان بالوطن العربي و نجم أكشن ثم طبيب اكتشف علاج السرطان.. لن تصدق من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - أول من أدخل رياضة الكونغ فو إلى السينما المصرية من خلال سلسلة من أفلام الأكشن قام ببطولتها في تسعينيات القرن الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، إلا أنه لم يستمر وابتعد البطل فجأة عن الساحة، ليظهر مجددًا بعد 15 عامًا من الاختفاء وعليه آثار الضعف جراء إصابته بمرض خطير. ونرصد لكم في هذه السطور معلومات عن لاعب الكونغ فو والممثل المصري يوسف منصور.

1- ولد في 16 أبريل عام 1966، ويبلغ من العمر 51 عامًا. 2- ظن الأطباء أنه توفى بعد ولادته فألقوه في سلة المهملات، ثم عادوا وأحضروه ليتبينوا سبب وفاته فاكتشفوا أنه على قيد الحياة. 3- عانى من ضعف حاد في الجسد بسبب ولادته المتعثرة، وأخبر الأطباء أسرته بحقيقة عدم ظهور أى عضلات في جسمه. 4- ظل يتعرض للضرب المبرح على يد زميله في المدرسة بأمريكا، وذات يوم اتفرج صديق له نحيف يضرب مجموعة من اللصوص بمهارة عالية وسأله عن سبب لياقته وقوته، وعرف بممارسته لرياضة "التايكوندو".

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5- اشترى بعد بلوغه سن الرابعة عشر مجلة لاعب كمال الأجسام الأمريكي "أرنولد"، وبدأ يتمرن كثيرًا حتى ظهرت لديه أول عضلة في ذراعه، ضاربًا بتوقعات الأطباء عرض الحائط، وفق ما صرح في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على "إم بي سي مصر". 6- مارس رياضة "التايكوندو" لعدة سنوات، ثم انتقل للعبة "الكونج فو"، التي أكسبته العديد من الصفات الشخصية مثل الهدوء والقدرة على ضبط النفس، بجانب قوة البدن. 7- صرح بأنه دخل مجال الفن بالصدفة، لأنه كان يعمل بالتجارة، وقال خلال استضافته ببرنامج "ست الحسن": "عندما أحببت السينما كنت أريد إظهار القوة الكامنة في الرياضة وكيفية الدفاع عن النفس الضعيفة من خلال لعبة الكونج فو، فحاولت دمج الاثنان ببعضهما".

8- قدم للسينما المصرية حوالي 11 فيلمًا من بطولته، مثل: "ميكانيكا، قبضة الهلالى، جحيم امراة، البلدوزر، قط الصحراء"، وانتهاءً بفيلم "بدر" في عام 2000، والذي كان من تأليفه وإخراجه وإنتاجه. 9- أكد خلال حواره مع برنامج "8 الصبح"، المذاع علي فضائية "dmc" أن جميع مشاهد السينما التي كان يؤديها في أفلامه كانت حقيقية ماعدا "الفِل"، حيث كان يقوم بحركات القفز والضرب والتكسير لجميع الأشياء ماعدا الحائط. 10- أصيب بتهتك في مفصلي الكتف واليد اليمنى بسبب كثرة التدريب، ما أدى إلى تعرضه للاكتئاب وابتعاده عن التمثيل، فسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج في أحد مراكز علاج الأمراض المستعصية، وأعجب بفكرة المركز وقرر أن يدخل كشريك فيه.

11- هاجمه مرض السرطان في عام 2014 ورفض العلاج بالكيماوي، وبرر ذلك قائلًا: "لم أوافق على العلاج بالكيماوي لعدم اقتناعي به، فعلاج السرطان بالكيماوي أكذوبة كبيرة صنعتها شركات الأدوية لتحقيق عائدات مادية لا أكثر". 12- قرر بعدها دراسة مجال الطب حتى يتوصل لطريقة جديدة لعلاج السرطان بدون أدوية او كيماوي، وتوصل لطريقة جديدة لعلاج السرطان عن طريق الدم والخلايا الحية والابتعاد عن الأدوية والكيماوي الذي يضعف المناعة ونجح في علاج السرطان بهذه الطريقة وفتح مركز خاص بعلاج السرطان في ألمانيا، ثم فتح فرع في مصر ويشرف عليه الآن.

13- تزوج و أنجب ابنتين هما: "وماجو، ومونيكا"، وتعمل الأخير في مجال تصميم الأزياء الرياضية. 14- شارك ابنتاه في فيلم "ميكانيكا" الذي قام ببطولته عام 1993، وكان يدربهما على رياضة الكونج فو، لكنه توقف عن ذلك بعد اعتراض زوجته خوفًا على أنوثتهما.

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