انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تشعل غرائز الشباب بفستان ملوش مثيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية وهي ترتدي فستان من اللون الأسود والأبيض المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل احلى بنت فمصر- مافيش حد فى جمالك ولا اناقتك ولله.