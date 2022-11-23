انت الان تتابع خبر من على السرير .. اتفرج فيفي عبده تشوق جمهورها لفيديوهات الرقص الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها على السرير من داخل غرفة نومها مرتدية ملابس من اللون الأزرق مكشوف من منطقة الصدر وهي تتحدث إلي محبيها تطالبهم باختيار الأغاني لكي تقوم بالرقص عليها بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.