انت الان تتابع خبر اتفرج .. اجراء إطلالات الفنانات في ختام القاهرة السينمائي.. أبرزهم فيدرا بشفاف ومكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الفنانات على السجادة الحمراء، وذلك في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدلي وهذا في دورته الـ 44 ولفتوا أنظار الجميع بجرأة فساتينهم، وهي من أكثر الأشياء التي خطفت أنظار الكثيرين طوال الوقت.

صور فساتين فنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وحرصت الكثير من الفنانات على لفت أنظار الجميع لأن جميع الفساتين مفتوحة الصدر أو بفتحات من الجانبين تصل إلى اعلى الفخذ وهم مخالفين لقواعد الدريس كود وهو التي وضعها الفنان حسين فهمي، وجاءت ابرز الفنانات فيدرا وميسرة وهدى المفتي وغيرها الكثير من الفنانين.