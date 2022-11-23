انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي سليم تخرج عن المألوف بظهور بالأسود اللي جنن الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، مرتدية بدلة من اللون الأسود المفتوح من منطقة الصدر مع الظهور بنيو لوك جديد بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاءصادق، وإخراج أحمد عبد العال.