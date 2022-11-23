يوسف زيدان يستقيل من اتحاد الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أعلن الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، استقالته من اتحاد كتاب مصر، بعد إحالته إلى لجنة التأديب باتحاد الكتاب، بتهمة التطبيع.

وقال زيدان، في بيان على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ردًّا على السخافات السَّمِجة والتصريحات المُنفلتة التي ملأت وسائل الإعلام والتواصل، فإنني أُعلن عبر هذه الصفحة استقالتي من النقابة المسماة "اتحاد كتاب مصر" بعد قرابة أربعين سنة كنتُ مُلتزمًا خلالها بسداد الاشتراكات المقررة على الأعضاء، ودفع اثنين بالمائة من دَخلي المالي، برضا وسماحة نفس، لدعم ميزانية هذا الكيان.. وفي المقابل، دون السعي أو الحصول من تلك النقابة (الاتحاد) على أيِّ نفعٍ، من أيِّ نوع، خلال مُدة عضويتي.

وأضاف زيدان: كما قال الشاعرُ العظيم: إذا تَرَحَّلتَ عن قومٍ وقد قَدِروا، ألا تُفارقهم فالراحلون هُمُ.

وكان يوسف زيدان قد أعلن في وقت سابق أنه على استعداد أن يحاضر في جامعة إسرائيلية، إذا وافق اتحاد الكتاب، كما أنه دعا إلى إعادة النظر في علاقة المثقفين بإسرائيل.