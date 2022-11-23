رشوان توفيق يفاجئ الجميع رأيت دلال عبد العزيز في رؤيا بالمنام..  لن تصدق ماكانت ترتديه والمفاجأة بالفعل الذي كانت تمارسه؟ 

الرياض - محمد الاطلسي - قال الفنان رشوان توفيق إن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ظهرت في رؤيا له قبل أربع أو خمس سنوات.

وخلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، تحدث رشوان توفيق عن الرؤيا قائلا: "سمير غانم كان إنسان جميل جدا هو ومراته ربنا يرحمهم، وأنا ودلال كان في علاقة باطنية. شوفت لها رؤيا من حوالي أربع أو خمس سنين إنها لابسة فستان أخضر، فقلت لرجاء الجداوي وابتدت تكلمني"، وفقا لموقع في الفن.

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وأضاف أن دلال عبد العزيز كانت تقرأ القرآن وتبحث فيه، وفي إحدى المرات نبهته لتفصيلة في سورة الأنعام هي ذكر لفظ الجلالة "الله" مرتين بدون فاصل بينهما.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم أشارت إلى الصلة القوية بين والدها ووالدتها وبين رشوان توفيق، من خلال رسالة دعم وجهتها له بعد إعلانه عن وجود مشاكل قضائية بينه وبين ابنته آية وزوجها وابنهما.

ونشرت دنيا سمير غانم الشهر الماضي صورة رشوان توفيق عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: "أنا مش هنسى أن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا وبابي. وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهي الحنية والطيبة. أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وان كلنا ولادك وبنحبك".

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