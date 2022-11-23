وائل جسار: ”أدين للشعب المصري بالكثير مما وصلت إليه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - علق النجم وائل جسار على احتفاله بعيد ميلاده، بالتزامن مع الذكرى الـ 17 لزواجه.

قال جسار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، عبر برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «CBC»: "عيد ميلادي وعيد الاستقلال في لبنان، والعيد عيدين، وساروا 3، لما ربحت السعودية اليوم، وحاجة تفرح النهارية، بالتزامن مع فوز السعودية على الأرجنتين بكأس العالم، ومعزة الشعب المصري الغالي على قلبي، ومدين بكل اللي وصلت له لهذا الشعب".

أضاف: " لازم احترم الألحان عشان تعيش للأجيال القادمة، تسمع حاجة يتذوقوا بها، الفن الراقي يجب أن يبقى، وهو اللي هيوصلنا بر الأمان".

تابع: " أرغب في صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور، ولدي احتفال بعيد رأس السنة في مصر أم الدنيا جاري التحضير له".