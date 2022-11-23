حسين فهمي: حققت 80% من النتائج المرجوة في مهرجان القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - عبر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، عن سعادته بالإقبال الكبير ونسب المشاهدة المرتفعة.

وأكد: "لدينا دور عرض كثيرة في الأوبرا والهناجر والمدينة والعديد من ورش العمل، كما تم ترميم فيلمين، واستضافت الدورة الحالية للمهرجان أكثر من 100 فيلم من 50 دولة".

وأضاف حسين فهمي، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية «dmc»: "كان يهمني طلبة الجامعات والكليات الفنية ومعهد السينما، وعندنا أنشطة كثيرة للأفلام القصيرة التي يقوم بها الشباب وحصلت على جوائز كثيرة ليكملوا بها أفلامهم".

وأكد فهمي أن المهرجان في دورته الـ44 حقق النتائج المرجوة والتي تحقق 80% منها، مُعربًا عن سعادته بردود الأفعال من خارج مصر.

وأشار إلى أن ذوي الهمم، ومشاركتهم في المهرجان أولًا لأنه سفير دولي للأولمبياد الخاص ويهمه جدًا أن يظهروا للمجتمع لأن كلهم أبطال وحاصدو جوائز وبطولات وهم جزء مهم ولا بد أن تكون لهم مكانة، مشيرًا إلى تواجد 4 كراسي متحركة لنقلهم في أروقة المهرجان.