اتفرج:  لن تصدق من هو الفنان الوحيد الذي تمنت الحسناء ليلى علوي الزواج منه بشدة  وفشلت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ليلى علوي فنانة ونجمة مصرية شهيرة لمع نجمها خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي وما تزال سيدة الشاشة العربية حتى اليوم وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة ليس في مصر بحسب وإنما بالوطن العربي برمته .

ولدت ليلى علوي في 4 يناير 1962 ، وهي ممثلة مصرية، وتعد من ألمع نجمات السينما المصرية , وبالرغم من تقدمها في السن إلا أن العمر مجرد رقم في البطاقة ، هي عبارة تترجم كثيرًا الفنانة الجميلة ، التي يشهد لها العديد من جمهورها بانها جميلة طيلة عمرها.

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ولدت من أب مصري وأم يونانية، و بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

شاركت ليلى علوي على مدار تاريخها في العديد من الافلام أشهرها تجيبها كده تجيلها كده هي كده - قمر الليل - وتضحك الأقدار - زوج تحت الطلب - النساء - الطاغية - الرجل الذي عطس - إعدام ميت - آه يا بلد.. آه - حلق حوش - ألوان السما السبعه.

ومثلت في العديد من المسلسلات أشهرها حكايات بنعيشها: هالة والمستخبي - لحظات حرجة - نور الصباح - بنت من شبرا - تعالى نحلم ببكره - حديث الصباح والمساء - التوأم.

وقامت بادوار عديدة في مسرحيات اشهرها الجميلة والوحشين - ابتسامة وراء قضبان ( أنا وصاحبي في الكازوزة) - البرنسيسة.

أول حب وأول فشل

كشف الفنان أحمد خليل عن مدى اعجابه في لقاء سابق بالفنانة ليلي علوى من خلال وصلة غزل على الهواء أثناء استضافتهما في احدى البرامج التلفزيونية.

ليلى علوي وأحمد خليل استعادا ذكريات عملهما الشهير "حديث الصباح والمساء"، ليكشفا خلال حديثهما عن علاقة الود والاحترام التي جمعت بينهما في كواليس العمل.

وسرد الفنان أحمد خليل موقفاً له مع النجمة ليلى علوي، خلال تصوير إحدى لقطات المسلسل، وفور انتهاء التصوير، وجد "علوي" تجري قائلة: "يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني"، معتبرا أنها كانت على درجة عالية جدا من الرقي والذوق في التعامل.

فجاء رد فعل ليلى علوي لطيفاً على حديث زميلها أحمد خليل عنها قائلة له: "أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه".

وكشفت قطة السينما المصرية لأول مرة عن قولها لأحمد خليل في وقت سابق: "لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".

وأكمل "خليل" مدحه في النجمة الجميلة ليلى علوي بقوله: "أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم"، فلم تتراجع "علوي" عن مبادلته المدح بالتعبير عن محبتها ومعزتها الكبيرة له، بقولها: "حبيبي .. والله بحبك أوي"، ثم يرد عليها بأنه يحبها حبًا لا يتخيله أحد.

يذكر أن مسلسل "حديث الصباح والمساء"، هو مسلسل درامي مصري من إنتاج عام 2001، وشارك في بطولته النجم المصري أحمد خليل، والفنانة ليلى علوي، وعبلة كامل، ودلال عبد العزيز، وخالد النبوي، والكثير من النجوم والممثلين، ومن إخراج أحمد صقر.

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