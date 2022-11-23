فيلم ”Pamfir” يفوز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد الدولية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - حصد فيلم Pamfir للمخرج أدولف العسال جائزة أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم Pamfir حول رجل يدعى بامفير الذي يحب عائلته بشده، ويعود إليهم بعد فترة غياب، ليكتشف أفعال ابنه الخاطئة التي تدفعه للعودة إلى ماضيه الإجرامي من أجل إصلاح ما أفسده الابن، ليسير في طريق محفوف بالمخاطر مع عواقب لا رجعة فيها.

وقد حظي فيلم Pamfir على عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي حيث نافس على جائزة الكاميرا الذهبية بقسم أسبوع المخرجين، وفاز بجائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان باليش السينمائي، بجانب مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان أثينا السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة أفضل فيلم، ومهرجان سينتاجوالسينمائي الدولي، مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان هامبورغ، ومهرجان ريندانس السينمائي، كما حصد مؤخرًا 5 جوائز خلال منافسته في الدورة الخامسة من دائرة نقاد السينما الوطنية الأوكرانية "Kinokolo".

ومؤخرًا شارك أدولف العسال بالفيلم الروائي الطويل شرف في أيام قرطاج، كما شارك به مع الفيلم القصير ذاكرة ممتلئة في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، وكان الأخير قد شارك في أكثر من 70 مهرجان سينمائية، بينما وصل فيلمه سوّاح إلى 34 جائزة دولية خلال مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي دولي، كما وتصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه، وتدور أحداث الفيلم في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولة الفيلم النجم المصري كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج ادولف العسال. وتعمل شركة وادي فيلمز على العديد من مشاريع الأفلام الطويلة ومن بينهم فيلم Hooped والذي سيدخل مرحلة الإنتاج في بداية 2023.

وُلد أدولف في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، بعد حصوله على الماجستير في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصيرMANO DE DIOS الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي، وفي 2012 أنتج وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم سوّاح – SAWAH أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 34 جائزة، وينتظر أدولف إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي عُرض في 2021.