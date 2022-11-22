”الباز” يطلق كتاب ”ياسين التهامي.. عميد دولة المداحين” من مسرح وزارة الشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - أقيم بمسرح وزارة الشباب والرياضة، حفل توقيع كتاب للدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، بعنوان (ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين)، الصادر عن دار "بتانه" للنشر والتوزيع، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والشيخ ياسين التهامي، وعدد كبير من محبي ومريدي عميد دولة المداحين.

وعمل الدكتور محمد الباز، على تأليف الكتاب لفترة تجاوزت 30 شهراً، حيث التقى مع الشيخ ياسين، مرات عديدة؛ للاستماع لحكايات وأسرار وكواليس لم تنشر من قبل في حياة الشيخ ياسين التهامي لسردها في كتابه (عميد دولة المداحين)، وهو الكتاب الأول عن قصة حياته والذي يأتي تزامنًا مع احتفالات مولد الحسين رضي الله عنه.

ويتحدث "الباز" - في كتابه الجديد - عن حياة المنشد الشيخ ياسين التهامي، من خلال حوارات مطولة على مدار عامين ونصف، وتأثيره في أجيال المنشدين الجديدة، وكذلك علاقة الإنشاد بعوالم شيوخ الصوفية الكبار، وتأثير الشيخ ياسين التهامي على الإنشاد الديني وفن المديح.

كما يتناول الكتاب، أسرارًا عن كواليس الشيخ ياسين في عالم المدح، وأحداث هامة من حياة عميد المنشدين من البدايات وحتى الآن، وسر وصول الشيخ ياسين التهامي إلى القمة في عالم الإنشاد الديني، وأسرار عن الصوفيين، وتعاملهم معه.

حضر حفل توقيع الكتاب، عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين، أبرزهم: الشيخ الحبيب علي الجفري، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، ومحمود التهامي الشقيق الأكبر للشيخ ياسين التهامي، والفنانة روچينا، والمفكر الكبير ثروت الخرباوي، والشيخ أحمد الطلحي، والمستشار أسامة الصعيدي، والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج، والنائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، وعلي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وأحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن، ومحمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24، وحازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، وعمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، وهند مختار ومحمد الجالي مديري تحرير اليوم السابع، والناقد الرياضي عصام شلتوت، والإعلامية صفاء النجار، وزكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

والكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، هو رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ومقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، وقد صدر له 70 كتابًا، أبرزها "التركة الملعونة.. كتاب الأسرار"، وإسلاميات كاتب مسيحي، وملوك وصعاليك، وحدائق المتعة، والعقرب السام، ورهبان وقتله، والتجسس على الأقباط.. الكنيسة في قبضة أمن الدولة، وحدائق الجنس.. فنون الجنس عند العرب، محاكمة الشعراوي، أيام مرسي، مذكرات هيكل، موسوعة المضللون، هيكل والإخوان، وغيرهم .