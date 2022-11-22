نسرين طافش لمتابعيها: لازم كل شهر أعلن طلاقى لتتأكدوا إني ما رجعت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - كشفت الفنانة نسرين طافش ، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن طلاقها منذ 3 شهور ، بعد ان تصدرت بهذا الخبر أمس مؤشرات البحث .

وعلقت نسرين طافش قائلة : بالنسبة لتكرار خبر طلاقى، يعنى كم المسجات اللى وصلتنى شيء عم تطمنوا عليا وشيء عم يسأل ليه رجعتوا لبعض ومن بعدها رجعتوا أطلقتوا، يعنى لازم كل شهر أعلن طلاقى لتتأكدوا انى ما رجعت أنا أعلنت انفصالى من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا و لا في تمديد لـ 2023".