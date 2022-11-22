أشهر فنانة مصرية.. تزوجها وزير عربي لشدة جمالها وما فعلته مع مبارك صدم الجميع!!

الرياض - محمد الاطلسي - هي مطربة وسياسية وأشهر برلمانية في مصر، امتدت عضويتها للبرلمان 34 عاما عن دائرة الخليفة حتى أنها دخلت موسوعة جينيس العالمية كأقدم برلمانية في العالم.

لقبت بمطربة السلطة، والمرأة الفولاذية ـ هي المحامية المطربة البرلمانية فايدة كامل التى ولدت فى 12 يوليو 1932 ورحلت 2011.

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ظهرت موهبة فايدة كامل كمطربة وهي في سن الثامنة من خلال برنامج الأطفال بابا شارو بالإذاعة، والتحقت بمعهد الموسيقى وزاملت الفنان عبد الحليم حافظ وقائد الماسية أحمد فؤاد حسن والملحن كمال الطويل، وبالرغم من ميولها ودراستها الفنية إلا أنها التحقت بكلية الحقوق وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.

ونظرا لصوتها الحماسي قدمت فايدة كامل مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الشعب أثناء العدوان الثلاثي فانطلق صوتها من الإذاعة بأغنية " دع سمائي فسمائي محرقة.. دع قناتي فمياهي مغرقة" من ألحان علي إسماعيل زميلها في المعهد وتسببت الأغنية في انزعاج الإنجليز فأرسلوا طائراتهم أثناء العدوان إلى منطقة الإذاعة بأبي زعبل ـ وقتئذ ـ للتشويش على صوت فايدة كامل فاستحقت فايدة كامل لقب "صوت مصر".

من أغنياتها الوطنية أيضا "عاد السلام يانيل بعد الكفاح المرير" كلمات حيرم الغمراوي وألحان محمود الشريف إلى جانب مشاركتها فى أغنية "وطني حبيبى وطني الأكبر يوم ورا يوم أمجاده بتكبر الأكبر" التي شارك فيها مجموعة من المطربين المصريين والعرب مثل عبد الوهاب وعبد الحليم ووردة ونجاة وشادية.

ياواد ياسمارة قدمت فايدة كامل عدد غير قليل من الأدعية الدينية أشهرها "الهى ليس لى الا انت عونا" ومن أغانيها الشعبية " يا واد يا سمارة كفاية الشطارة " عام 1959، كما قدمت فايدة كامل فى حياتها أربعة أفلام سينمائية بدأتها بفيلم " سكة السلامة " عام 1948 إخراج كمال الشيخ، ثم على قد لحافك، أنا وانت، أرض السلام.

وتزوجت فايدة كامل من النبوي إسماعيل وكان نقيبا قبل أن يصبح وزيرا للداخلية فى عهد السادات وتعرفت عليه فى منزل صديقتها بهجة جاهين شقيقة الفنان صلاح جاهين واعتزلت الغناء، ومن هنا سميت مطربة السلطة.

عن حياتها قبل الرحيل قالت: "كل أحلامي تحققت وأنا لم أخطط لدخول البرلمان الذى تسبب فى اعتزالي الغناء الذى كان حلم حياتي منذ الطفولة والذي شجعني والدي عليه لايمانه بقوة صوتي ".

نائبة فى البرلمان انتخبت عضوة في أول برلمان في عهد السادات عام 1971 وتبنت الدفاع عن قضايا عديدة أبرزها حقوق المرأة المصرية السياسية والاجتماعية، حيث تبنت قضايا الأحوال الشخصية وتوصلت طلباتها واستجواباتها إلى حصول المرأة على الجنسية المصرية لأبنائها من الأب الأجنبي وكانت من مؤيدي قانون الخلع، كما كانت أول من أطلقت شعار المرأة نصف المجتمع.

أما أشهر ماقدمت في البرلمان فكان اقتراحها بتعديل الدستور المادة 77 بإطلاق مدة انتخاب الرئيس السادات مدى الحياة إلا أن الرئيس السادات رحل بعد التعديل بشهور قليلة واستفاد من تعديل المادة الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما في الحكم.

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