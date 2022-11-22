انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري زغللت عيون الشباب بالأبيض أبو فتحه كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”. وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها داخل ستاد البيت لحضور افتتاح كأس العالم 2022، حيث ارتدت بدلة من اللون الأبيض وردية القصيرة والتي تحتوي على فتحة من الخلف كشفت عن ساقها مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات كعادتها المعروفة عنها. وانتشرت الكثير من الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن حول عودة الفنانة المصرية إلي زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية شاهد من هنا