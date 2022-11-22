10 فرق للفنون الشعبية من المحافظات تنقل الفلكور المصرى لوفود قمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - منذ انعقاد قمة المناخ COP27 من يوم 5 نوفمبر وحتى 19 من ذات الشهر، بحضور ومشاركة أكثر من 45 ألف مشارك من 197 دولة، بجنسيات متعددة، بينهم من ارتدى زى بلاده ومنهم من شارك الفرحة بحضور الكوب، وخلال هذه الفترة لم يمر يوما إلا وأقيمت ثلاثة حفلات فى منطقة السلام بشرم الشيخ، وأخرى بمنطقة خليج نعمة، والثالثة بالسوق القديم

الحفلات جاءت بمشاركة فرق الفنون الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من "العريش، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، سوهاج، أسوان، الحرية بالإسكندرية"، بالإضافة الي فرقة التنورة التراثية، وفرقة التلقائيين بثقافة الطور، بحضور أحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، وأمجد لطفي مسئول إعلام قصر ثقافة شرم الشيخ ، وضيوف المؤتمر والوزراء، منهم وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة البيئة، ووزيرة الهجرة ، ووزيرة الثقافة ، والعديد من السفراء والوفود المشاركة بالمؤتمر.

يوميا وبالتحديد الساعة السابعة مساء وحتى التاسعة يستقل الوفود باص SH5، أوSH6، أوSH4 ، متوجهين لشارع السلام منطقة الفنادق بالمسرح الرومانى، أو منطقة السوق القديم شارع ساحة مسجد الصحابة أمام شلال السوق، وتقام الحفلات بالتوازى في نفس الوقت، وبعد التاسعة مساء تتحرك كل الفرق لمنطقة الممشى السياحى بخليج نعمة لعمل عروض جماعية للوفود بالممشى.

واستعانت الفرق بالتراث المصرى والفلاحى والصعيدى والبدوى في تقديم تابلوهات فنية واستعرضات راقصة، تعكس ثقافة وتراث كل محافظة من المحافظات العشرة، مع الأغاني الشعبية المرتبطة بالأذهان عن العادات والتقاليد من زواج وحب وجمال طبييعى.