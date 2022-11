الخميس.. حفل غنائي ضخم يجمع إليسا وتامر حسني في الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - يتألق الفنان تامر حسني، ويستعد لإحياء حفل غنائي في أرينا الكويت يوم الخميس 24 نوفمبر بمشاركة الفنانة إليسا، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن شروط دخول الحفل وهي كالآتي:

- لا يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى القاعة ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

- جميع المتعلقات الشخصية هي مسئولية كاملة على حاملها تمامًا دون أي مسؤولية على الأرينا كويت.

يذكر أنه وقع اختيار طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على النجم تامر حسني لإحياء الحفل السنوي للعام الثاني على التوالي، بحضور جماهيري ضخم وتجهيزات بمواصفات عالمية وذلك القاهرة الجديدة.

وبمجرد إعلان مقدمة الحفل نانسي مجدي ملكة جمال مصر، عن حضور تامر حسنى تعالت هتفافات وصيحات الإعجاب تزامنا مع صعوده على خشبة المسرح، ومرددا أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، بعدها حرص على توجيه التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال وخص طلاب الأكاديمية البحرية بالتهنئة لإصرارهم على أن يحيي حفلهم كل عام.

وأشعل تامر وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي”، "قسمة ونصيب"، بالإضافة إلى معظم أغاني ألبومه الأخير "عشأنجي" منها " خدنا مناعة" ، "أحلى كلام" ،" مابجيش بالطريقه دي"، "زي الأيام دي"، "سجل يا تاريخ"، "سواحنا"، "ليه طلة".

وتخلل الحفل تقديم تامر حسني لعدد من المواهب الغنائية المميزة من طلاب وطالبات الأكاديمية البحرية وإحدى الميعادات، كما قدم أغنية come back to me بالإنجليزية مع دانيا الحريري وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

وقبيل إنتهاء الحفل قامت إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتكريم تامر حسني