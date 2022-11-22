استمرار تلقي طلبات التقدم لجائزة المبدع الصغير في نسختها الثالثة حتي نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، تستمر وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلي للثقافة، في تلقي طلبات التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، حتي نهاية ديسمبر 2022.

وكانت أ.د نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي عن فتح باب التقدم للجائزة ، للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما، ومن سن 12 حتى 18 عاما، في مجالات: الآداب (القصة القصيرة ـ الشعرـ التأليف المسرحي)، الفنون (الرسم ـ العزف على البيانوـ العزف على الكمان ـ الغناء)، وفي مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية)، وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.

يمكن الاطلاع علي الشروط وكافة تفاصيل الجائزة، من خلال صفحة الجائزة على الفيسبوك (جائزة الدولة للمبدع الصغير)، أو الموقع الخاص بالجائزة www.ckp.Eg