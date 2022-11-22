مسرح المواجهة والتجوال يُواصل فعالياته في قرى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، قدم مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع لوزارة الثقافة، عددًا من العروض المسرحية في عدد من قرى محافظات مصر، ضمن خطة وزارة الثقافة للوصول بالثقافة إلى أقاصي المناطق المحرومة من الخدمة الثقافية.

حيث تم عرض أوبريت" الليلة الكبيرة "، من إنتاج فرقة مسرح العرائس، بقرى جزيرة أبو صالح، طحا بوش، بهبشين، بمركز ناصر محافظة بني سويف، وبقرية البدرمان بمركز دير مواس، تندة، بمركز ملوي، وقرى جزيرة منشية زعفرانه، دعبس، الكرم، بمركز أبو قرقاص، وقرية جزيرة شارونة، مركز مغاغة، بمحافظة المنيا.

يُدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، المخرج محمد الشرقاوي، واستطاع مسرح المواجهة والتجوال، الوصول حتي الآن إلى ما يقرب من 36 قرية من قري حياة كريمة، حيث عُرضت مسرحيات (محطة مصر)، إنتاج مسرح العرائس، بمحافظة البحيرة قرى "الأمراء، قومبانية أبو قير، كوم البركة، بولين، كوم أشو "، وبمحافظة الغربية قرى "مركز زفتى، شرشابة، حنون، مسجد وصيف، الغريب، تفهنا العزب"، بمحافظة المنوفية قرى "مركز أشمون ، ساقية أبوشعرة، شما، الحلواصي البلد، مركز الشهداء، زاوية البقلي، كفر السوالمية"، وبمحافظة الشرقية بقرية بحر البقر.

كما قدم عرض مسرحية "حواديت الأراجوز"، إنتاج المسرح القومي للطفل، بقرى "السلام، الرايانية، الرزيقات مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وبمحافظة قنا بمركز قوص لقرى" الكراتيه، جراجاوس، حجازه قبلى، الحمر، الجعافرة "، قرية أشمنت مركز ناصر. ببني سويف.

و شهدت العروض إقبالًا جماهيريًا حاشدًا، وصل إلى متوسط 2000 مشاهد لكل قرية، ويستهدف المشروع الوصول إلى 250 قرية من قرى حياة كريمة، بواقع 19 محافظة، وعرض 7 مسرحيات ضمن خطة المشروع.